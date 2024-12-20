KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 07:16
MSB Uzman(memur)Alımı
çalışma, özlük ve ekstra şeyler hakkında bilen varsa bilgi verebilir mi

Çok Yazılan Konular

KPSS 2024/2 Tercih Süreci BaşladıMerkezi atama iibf2024/2 kadroları hayırlara vesile olması dilegiyle2026 KPSS4611LER 2024/2 buraya2024/2 kadrolar 2024/1'den kalan kadrolarMerkezi Alımda Sözleşmeli PozizyonlarKpss 2024-Hukukçular2024/2 kılavuzu gece mi yayınlanır yarın sabah mıdhmi deki 7322 kodu 4 sene tayin istememe ile ilgili mi ?

Sözlük

Bugün olanlar 7 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 25 Geceye berbat bir his bırak 1 karadeniz 1 paranoyak olmak 1 Geleceğe notum 1 sözlük ölmüş mü sorusu 8 bunu hak etmemiştim 1 geceye nahif bir beddua bırak 2 rüya tabiri 1

Son Haberler

Okullara yılbaşı kutlama yasağıDavutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderimMilyonlarca emekli için son 10 gün!Hemzemin geçitte tren servise çarptıTOFAŞ'tan 295,2 milyon Euro tutarında kredi anlaşması

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım