Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Aralık 2024 07:41
Şeker fabrikası düz memurluk

Arkadaşlar şeker fabrikası özellikle Eskişehir uşak çalışma şartları güncel maaş ve lojman imkanı nasıldır

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