Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Aralık 2024 08:20
cezaevlerinde yılbaşı açık görüşü

cezaevlerine az uyuşturucu giriyor biraz daha girsin. neden kapalı görüş yapıyorlar ki anlamadım. her gün açık görüş olsun.. yazık değil mi o kadar uyuşturucu var dışarıda. içeride insanlar mağdur olmasın.. içsinler mutlu olsunlar..


Unknowq
Memur
20 Aralık 2024 08:33

Şimdi gelir bizim işimizden bi haberler sizde işinizi düzgün yapın der. Ziyaretçi orasına sokar mahkum orasına sokar gelde bul hadi ağzının içine bile bakmaya kalksan çukur bölge "insan hakları aavvv oovvvv" diye bağırmaya başlarlar boşverin aslında sınırsız açık görüş verilsin isteyen istediği zaman gelsin gitsin bizde kurtulalım.


zorsevda
Genel Müdür
20 Aralık 2024 08:37

neden arıyoruz ki insanları , maddeyi kantinde satalım. ekonomiye katkı.. kotalı veririz.. adalet herkese lazım :)

Unknowq, 1 saat önce

Şimdi gelir bizim işimizden bi haberler sizde işinizi düzgün yapın der. Ziyaretçi orasına sokar mahkum orasına sokar gelde bul hadi ağzının içine bile bakmaya kalksan çukur bölge "insan hakları aavvv oovvvv" diye bağırmaya başlarlar boşverin aslında sınırsız açık görüş verilsin isteyen istediği zaman gelsin gitsin bizde kurtulalım.


imrancuhadar
Memur
20 Aralık 2024 09:21

Kusura bakmayın pek ilgi alanım olmadığı için soruyorum. Köpekler ile arama yapılması durumunda bu maddelerin yakalanması mümkün mü?

zorsevda, 1 saat önce

neden arıyoruz ki insanları , maddeyi kantinde satalım. ekonomiye katkı.. kotalı veririz.. adalet herkese lazım :)

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