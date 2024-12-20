iç döküm...(azelyaya mektuplar)

benzeri var mıdır bilmem

belki ben bile benzerini açmış olabilirim

ama lütfen başka başlıkla birleştirilmesin

içimi daha tenha bir yerde dökmeye meyilliyim bu ara

neler neler oldu azelya

aslında daha benzerlerini daha önce de yaşadığım farklı insanlarla bir süreç diyelim

sen yoktun diyemeyeceğim çünkü ilk nefes alışımdan beri benimle berabersin

sahi ben konuşma bile bilmezken sen neler söylerdin bana

o zamanlar

evimizin 2 göz olduğu bir yanda anne babanın diğerinde tekmili birden 7 çocuğun doluştuğu o evde

hani vaktiyle dedem tarafından dışlanan ana babamın alel alcele yaptığı tek göz evden sonra onlara saray gibi gelen o iki göz odalı taş evde

kapısından kurbağaların eksik olmadığı gürül gürül çeşmesiyle o dağın başındaki ev

hepsini anlatacağım

zaten bu aralar kendimi bir kitabın ilk cümlesi gibi hissediyorum

her şey olmaya açık ama hiç bir şey olamayacak kadar sade

hepsini anlatacağım

şurda otur ve bekle...