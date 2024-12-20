iç döküm...(azelyaya mektuplar)

benzeri var mıdır bilmem
belki ben bile benzerini açmış olabilirim
ama lütfen başka başlıkla birleştirilmesin
içimi daha tenha bir yerde dökmeye meyilliyim bu ara
neler neler oldu azelya
aslında daha benzerlerini daha önce de yaşadığım farklı insanlarla bir süreç diyelim
sen yoktun diyemeyeceğim çünkü ilk nefes alışımdan beri benimle berabersin
sahi ben konuşma bile bilmezken sen neler söylerdin bana
o zamanlar
evimizin 2 göz olduğu bir yanda anne babanın diğerinde tekmili birden 7 çocuğun doluştuğu o evde
hani vaktiyle dedem tarafından dışlanan ana babamın alel alcele yaptığı tek göz evden sonra onlara saray gibi gelen o iki göz odalı taş evde
kapısından kurbağaların eksik olmadığı gürül gürül çeşmesiyle o dağın başındaki ev
hepsini anlatacağım
zaten bu aralar kendimi bir kitabın ilk cümlesi gibi hissediyorum
her şey olmaya açık ama hiç bir şey olamayacak kadar sade
hepsini anlatacağım
şurda otur ve bekle...
benzeri var mıdır bilmem
belki ben bile benzerini açmış olabilirim
ama lütfen başka başlıkla birleştirilmesin
içimi daha tenha bir yerde dökmeye meyilliyim bu ara
neler neler oldu azelya
aslında daha benzerlerini daha önce de yaşadığım farklı insanlarla bir süreç diyelim
sen yoktun diyemeyeceğim çünkü ilk nefes alışımdan beri benimle berabersin
sahi ben konuşma bile bilmezken sen neler söylerdin bana
o zamanlar
evimizin 2 göz olduğu bir yanda anne babanın diğerinde tekmili birden 7 çocuğun doluştuğu o evde
hani vaktiyle dedem tarafından dışlanan ana babamın alel alcele yaptığı tek göz evden sonra onlara saray gibi gelen o iki göz odalı taş evde
kapısından kurbağaların eksik olmadığı gürül gürül çeşmesiyle o dağın başındaki ev
hepsini anlatacağım
zaten bu aralar kendimi bir kitabın ilk cümlesi gibi hissediyorum
her şey olmaya açık ama hiç bir şey olamayacak kadar sade
hepsini anlatacağım
şurda otur ve bekle...