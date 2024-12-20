Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2024 08:48
Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !

BES-AR verilerine göre 2024 Aralık ayında açlık sınırı 30 bin 475 TL, yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL'ye yükseldi. İki konfederasyonun tek bir eylemi yok!!!


tolgperperek
Daire Başkanı
20 Aralık 2024 10:08

kıbrısta göbek atıyorlardır


amühendis36
Aday Memur
20 Aralık 2024 14:24

üye olan herkes bu vebalin altındadır Allah ıslah etsin.

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