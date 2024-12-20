Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


20 Aralık 2024 09:11
TEZ BAŞLIĞI

Merhaba, Tez yazıyorum. Acaba tez başlığımı sadeleştirirsem bir dilekçe vs vermem gerekiyor mu?

Örnek: "Coğrafi Zorluk: Afganistan'da Sosyal Yaşamın İzleri" diye bir konum var. Tez başlığından sadece "Coğrafi Zorluk" kısmını çıkartsam okuldan herhangi bir izin vs.almam gerekir mi ya da dilekçe vermek mi lazım?

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