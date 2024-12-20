Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2024 09:59
Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak

Asgari ücrete yüzde 30 35 zam geldiği takdirde memurlara refah payı verilmezse birçok emekli memur arkadaşımız asgari ücretin altında maaş alacak. Bundan dolayı memur ve memur emeklisine refah payı verilmesi gerekiyor.


TakaNuri
Daire Başkanı
20 Aralık 2024 10:02

Şuan en düşük emekli memur maaşı 17500 TL. Ocakta yüzde 13 zam gelse 19750 TL eder. Başka ünvanlarda da emekli maaşı asgari ücretin altında kalacak.


fakir.adam
Şube Müdürü
20 Aralık 2024 10:13

tmm


hayırlısı.
Aday Memur
20 Aralık 2024 10:16
2008 sonrası memur emeklisi için de geçerli mi bu en düşük maaş oranı
TakaNuri, 2 saat önce

Şuan en düşük emekli memur maaşı 17500 TL. Ocakta yüzde 13 zam gelse 19750 TL eder. Başka ünvanlarda da emekli maaşı asgari ücretin altında kalacak.


TakaNuri
Daire Başkanı
20 Aralık 2024 10:25

Hayır 2008 öncesi için. Şuanki güncel emekli maaşları için geçerli.

hayırlısı., 2 saat önce
2008 sonrası memur emeklisi için de geçerli mi bu en düşük maaş oranı

Thalesemre
Genel Müdür
20 Aralık 2024 10:33

Malunen emekli olanlar dışında şuan 2008 sonrası memur olup emekli olanlar yok zaten. 2008 sonrası memur olanlar asgari ücretin çok altında emekli maaşı alacaklar.

hayırlısı., 2 saat önce
2008 sonrası memur emeklisi için de geçerli mi bu en düşük maaş oranı
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