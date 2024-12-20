Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 10:11
hakkınızı helal edin

merhaba. in.tihar etmem an meselesi. hakkınızı helal edin lütfen.


aysee85
Aday Memur
20 Aralık 2024 10:23

Kardeşim hayat çok zor ama sınav için gönderildiğimiz bu dünyada her iki cihanı da yakma, Rabbim ne sıkıntın varsa feraha erdirsin, inşallah kısa zamanda halledersin bütün sorunlari


gokhankakiz
Daire Başkanı
20 Aralık 2024 10:38

çözülmüyor hiçbir meselem. ben umudumu kaybettim artık

aysee85, 2 saat önce

Kardeşim hayat çok zor ama sınav için gönderildiğimiz bu dünyada her iki cihanı da yakma, Rabbim ne sıkıntın varsa feraha erdirsin, inşallah kısa zamanda halledersin bütün sorunlari


Sevdim-Seni
Genel Müdür
20 Aralık 2024 10:48

Böyle dar zamanları atlatınca insana öyle bir vurdum duymazlık geliyor ki, sonrasında ne birini kafaya takıyorsun ne borçları.

Paramız olunca öderiz kardeşim deyip geçiyorsun. İlk defa böyle günler yaşıyorsan alışkın olmayabilirsin. Ben çok atlattım, şimdi öyle bir vurdum duymazlık varki, bankadan bile arasalar,, eee, eeee diye diye sakince dinliyorum bankacı kızları. :))


gokhankakiz
Daire Başkanı
20 Aralık 2024 10:51

başka çarem kalmadı benim. hastaneye yatarsam ekt yapacaklar ve bana hiçbir faydası olmayacak. hayatımı düzeltmedi olduğum ekt.


gokhankakiz
Daire Başkanı
20 Aralık 2024 11:48

bana kısa ve acısız bir yöntem önerebilir misiniz ???


birgaripsözleşmeli00
Aday Memur
20 Aralık 2024 12:00

sorununuz ne bilmiyorum ama hayatın içinde zorluklar var zaman zamanda üst üste gelir önemli olan güçlü durabilmek. Size söyleyebileceğim tek şey kendinizi çok sevin kendinize değer verin kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin eğer üzen hayatsa her zaman başka planlarınız olsun çok katı olmayın uyum sağlayın akışa. Dipte olmanın en güzel yanı artık daha fazla batamazsınız ve yukarı çıkma vakti gelmek demektir sabredin. kendinize zarar verirseniz insanların çoğu iki güne unutur. unutmayanlar da zaten güçsüz biriydi diyip dalgasını geçecek.

gokhankakiz, 34 dk. önce

bana kısa ve acısız bir yöntem önerebilir misiniz ???

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