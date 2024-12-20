hakkınızı helal edin

Böyle dar zamanları atlatınca insana öyle bir vurdum duymazlık geliyor ki, sonrasında ne birini kafaya takıyorsun ne borçları.

Paramız olunca öderiz kardeşim deyip geçiyorsun. İlk defa böyle günler yaşıyorsan alışkın olmayabilirsin. Ben çok atlattım, şimdi öyle bir vurdum duymazlık varki, bankadan bile arasalar,, eee, eeee diye diye sakince dinliyorum bankacı kızları. :))