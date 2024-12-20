Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


20 Aralık 2024 10:12
Arkadaşlar merhabalar herkese

Arkadaşlar merhabalar herkese, ya bi arkadaş bahsetti de bu hayat pay uygulamasını kullanan var mı aranızda? İndirim, kampanya vs veren bir uygulama?


Belkıs Kısmet
Aday Memur
20 Aralık 2024 10:14

Selam evet ben kullanıyorum 1 aydır tüm kampanyalarada katıldım sayılır.


Melisa Sorgular
Aday Memur
20 Aralık 2024 10:15

Anladım, nasıl kullanışlı mı, önerir misin güvenlimidir?


Belkıs Kısmet
Aday Memur
20 Aralık 2024 10:16

Öneririm tabi güvenli yani ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım şuana kadar neredeyse tüm kampanyaları


Belkıs Kısmet
Aday Memur
20 Aralık 2024 10:17

Öneririm tabi güvenli yani ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım şuana kadar neredeyse tüm kampanyalarına katıldım sayılır mesela Getir Yemek 100 TL İndirim kampanyasına katılmıştım, getir yemekten vereceğin siparişe 100 tl indirim kodu veriyor tek seferlik, yada fiş yükle kazan kampanyası var Flo 400 tl indirim kampanyası var vs gibi.


Melisa Sorgular
Aday Memur
20 Aralık 2024 10:18

Yoo gördüm kampanyaları zaten inceledim de buradan da bi danışayım dedim kulanan eden var mı diye, çok teşekkür ederim kullanacağım bende bir çoğunu inşallah?


turkca
Müsteşar Yardımcısı
20 Aralık 2024 10:29

ve şimdi reklamlar...

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