Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2024 10:42
Merkez bankası piyasa katılımcıları anketi

Piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 44,81'den yüzde 48,28'e yükseldi.

Bu durumda memurların alacağı zam ne kadar olur?


debug
Genel Müdür
20 Aralık 2024 10:43

Aralı ayı beklentisi %1.72... Yani %12.3-%12.5 arası bir rakam çıkacak.


satac123
Daire Başkanı
20 Aralık 2024 10:44

Bu ay 1,72 bekliyorlarmış. Öyle olursa toplam artış 12,30 oluyor.


volkanv38
Genel Müdür
20 Aralık 2024 11:01

Genelde beklenti anketindeki rakamların 0,2-0,3 fazlası çıkıyor. Aralık ayı da %2 çıkar toplam zam oranı %12,6 olur


tegmen-kayzer
Şef
20 Aralık 2024 11:10

Bu ay 2 çıkarsa ocaktaki zam 12,80 oluyor hocam

volkanv38, 1 saat önce

Genelde beklenti anketindeki rakamların 0,2-0,3 fazlası çıkıyor. Aralık ayı da %2 çıkar toplam zam oranı %12,6 olur

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