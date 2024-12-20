KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 10:48
İl özel idareleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Arkadaşlar merhaba 90 üzeri puanım var, mühendisim; merkezide il özel idaresi yazacağım ancak maaş, tayin ve çalışma gibi durumlar hakkında bilgi verebilir misiniz?


Memurilanlari
Aday Memur
20 Aralık 2024 11:24

Tercih edilecek en son yerlerden biri. Adı gibi sanki kamu değil özel kurum.


ycs01
Aday Memur
20 Aralık 2024 11:27
bazı yorumlar okudum kimileri de çok methediyor;kira desteği, sds ödemesi ve çalışma rahatlığı konusunda
Memurilanlari, 59 dk. önce

Tercih edilecek en son yerlerden biri. Adı gibi sanki kamu değil özel kurum.

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