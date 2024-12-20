KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 11:42
teiaş teüaş tigem bunlarla ilgili bilgisi olan var mı ?

benim tercih edebileceğim yerler bu kitler büyükşehirleri de yazacağım zaten fazla seçenek yok.maaşı 50 bin bile değildir diye düşünüyorum başka ne gibi imkanları vardır acaba.lojman falan hemen kullanabilir miyiz?


figo0
Aday Memur
20 Aralık 2024 12:08

teüaş değil eüaş. memur mu mühendis mi? hangisi için bilgi almak istiyorsun?

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