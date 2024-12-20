Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2024 12:21
Engelli memur, Sağlıklı memur ve İşçi emeklilerinin maaşları ne kadardır ?

Merhaba

Soruyu genişletelim. Bazı ünvanlarda, bilen arkadaşlar her ünvanı yazabiilir.

5510 ana göre sağlıklı memur yani 65 yaşında emekli olan memur, 18 veya 20 yılda emekli olan engelli memur maaşı ne kadardır ?

5434 e göre sağlıklı memur, ile engelli memur maaşları ne kadardır ?

Kamu işçilerinin emekli maaşı ne kadardır ?

Bilenler bildiği kadarıyla yazabilir mi lütfen.

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