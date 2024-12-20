Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Aralık 2024 12:43
Adalet hizmet sınıfı için sosyal medya da birlik olup etkinlik yapalım

salı günü devlet memurlarının ilişkin kanun düzenlemesi genel kurula gelecekmiş etkinlik için fırsat olmaz mı ?

Çok Yazılan Konular

Refah Payı geliyorVakıfbank promosyon güncellemesiYargı Çalışanları için Sınıf Oluşturulması.Cezaevlerinde yılbaşı açık görüşüMetronun önüne atlayarak İntihar eden Zabıt Katibi hakkında ne düşünüyorsunuz?15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar 7433 sayılı kanun ile eş durumu mazeret ataması mağdurlarıVakıfbank Ek Hesap2006 yılında kesilen nöbetlerBizlere neden değer verilmiyor..

Sözlük

Geleceğe notum 1 sözlük ölmüş mü sorusu 8 20 Aralık Dünya trip atma günü 4 ulu cami 2 Bugün olanlar 8 ppf 1 sık söylediğimiz yalanlar 4 yonca alpan 1 bağdat 3 geçmişle hesaplaşma 1

Son Haberler

Ticaret Bakanı: Suriye ile ticaret yakın zamanda hızlanacakErdoğan'dan Trump'ın sözleriyle ilgili açıklamalarBelediyede makam odasında dehşet: Görev yeri değişince silahla vurduEski emniyet müdürlerinin rüşvet davasında Ayhan Bora Kaplan savunma yaptı'Terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini göstereceğiz'

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım