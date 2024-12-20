Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 12:59
Yurtdışı Öğretmenlik Hakkında

Değerli arkadaşlar Din kültürü branşında Almanya için dil şartı var mı varsa hangi aşamada isteniyor? Almanca sıfır bilgi şu an orada kurs vs tertip ediliyor mu ona göre başvuru yapacağız. Bilgisi olan yorum yaparsa çok seviniriz, şimdiden teşekkürler

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