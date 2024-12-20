KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 13:31
2024/2 Merkezi Atamam DHMI ibf
Arkadaşlar iktisat mezunuyum. Sıralamam 2.681 genelde puanım 90.2 Ankara 5 şırnak 1 kişi alıyo ibfden düz memur. Atanmam mümkün mü?

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