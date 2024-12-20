Jandarma Avukat Alımı

Alımı sadece iki şehire yapacaklar. Daha sonra tayin nasıl olur yoksa çakılı kadro mu bilen biri aydınlatırsa sevinirim

Alımı sadece iki şehire yapacaklar. Daha sonra tayin nasıl olur yoksa çakılı kadro mu bilen biri aydınlatırsa sevinirim