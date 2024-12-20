Dilim belirtir rapor için beklenilmesi gereken süre

Görevdeyken trafik kazası sonucu silah elim olan sağ el bileğimde raidus ve ulna kırığı oluştu . Radius kemiğime platin takıldı şu an kazanın üstünden 2.5 ay geçti ancak el bileğimde hareket kısıtlılığı ve güçsüzlük var . Bir ay fizik tedavi aldım doktor yüzde yüze dönemezsin hedefimiz yüzde 70 bu kadar olur en fazla dedi ve bitti fizik tedavim de . Ancak şu an silahımı kuramıyorum sağa sola dönmüyor bileğim eğer bu şekilde devam ederse vazife malüllüğü için heyete sevk isteyeceğim. Soruma gelecek olursak ;

Bu sevk işini ne zaman yapmam gerekir şu an gitsem daha iyileşme sürecindesin sonra mı gel derler . Eski konuların neredeyse hepsini okudum ama bu soruma yanıt bulamadım..