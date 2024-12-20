Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 14:17
Chatgpt öğretmenlerin 2025 tatil süresi hk

Toplam Tatil Süresi (Ortalama):

Yaz tatili: 8 hafta (56 gün)

Sömestr tatili: 2 hafta (15 gün)

Ara tatiller: 2 hafta (10 gün)

Resmi tatiller: ~15 gün

Hafta sonları: ~104 gün

Toplam: Yaklaşık 185 gün (6 ay).

Ancak bu sürenin tamamı tatil olarak değerlendirilemez çünkü öğretmenler mesleki seminerler, toplantılar, sınav görevleri ve hazırlık çalışmaları nedeniyle yaz tatili ve ara tatil gibi dönemlerde de görev alabilir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin toplamda yaklaşık 2,5-3 ayını tatil olarak geçirebildiği söylenebilir.

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