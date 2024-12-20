Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 14:35
Anadolu üniversitesi sınav görevi

Gözetmek olarak görev aldım son sınavında iki hafta olacak nerdeyse ücreti yatmadı. Ne zaman yattığı hakkında bilgisi olan var mı?

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