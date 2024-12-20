Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 14:51
ÖMK KONUSUNDA haftaya haftaya derken aralığı da yedik bakalım ocak girince ne diyecekler

HAFTAYA OCAK


Ehil3
Aday Memur
20 Aralık 2024 14:52

Dava açıldı ya


cemol
Genel Müdür
20 Aralık 2024 14:56

AÇILSIN HOCAM yönetmelik çıkarmakla davanın bi bağlantısı yok. ama çıkarma düşüncesi olamayana da bahane olabilir.

Ehil3, 2 saat önce

Dava açıldı ya


Mduroy
Aday Memur
20 Aralık 2024 15:59

En iyi ihtimalle 31 aralığa kadar yönetmelik-kılavuz. Ocağın ilk haftası başvurular. Ocak sonuna kadar eğitimler. Şubatta unvanlar. Ama pek umudum yok iptal etme derdindeler gibi.

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