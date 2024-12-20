Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Aralık 2024 16:12
botaş hakkında bilgi
botaş hakkında bilgi almak istiyorum

Kempeitei
Aday Memur
20 Aralık 2024 16:12
botaş teknisyenlik hakkında bilgi almak istiyorum

Kempeitei
Aday Memur
20 Aralık 2024 16:13
botaş elketronik teknisyenliği ve itfaiyecilik hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olabilecek var mı
Toplam 2 mesaj

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