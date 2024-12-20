KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 16:15
TÜİK uzman yardımcılığı

Perşembe günü TÜİK uzman yardımcılığı mülakatına gireceğim. Daha önce giren varmı? Süreç nasıl işliyor bilgisi olan varmı?

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