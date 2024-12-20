KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 16:28
4000 imam hatip?
Kamuda tasarruf diye bas bas bağırılırken, diğer kurumlar memurları 10-15 tane alırken diyanet 4000 imam hatip alacağını açıklıyor. Kamuda tasarrufunuzu yiyeyim. Yatacak yeriniz yok.

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