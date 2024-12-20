Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Aralık 2024 17:09
Disiplin suçunun tekrarı durumunda üst ceza uygulanır mı?

Kınama cezası olan bir memur başka bir fiilden kaynaklı başka kınama alırsa ne olur üst ceza mı uygulanır yoksa fiil başka olduğu için öyle bir durum olmaz mj

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