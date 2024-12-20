KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 17:14
Kpss 2024/2 Tercih

Arkadaşlar hepinize merhaba puanım 91,22 elektrik elektronik mühendisiyim. Tercihlerde kafam karıştı puanımın boşa yanmasını istemiyorum kurum bazında ve tercihlerde bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim


Salim güngördü
Aday Memur
20 Aralık 2024 17:31
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figo0
Aday Memur
20 Aralık 2024 18:08

eüaş, teiaş, tedaş bunlarda yüksek gerilim tazminatı alırsınız. iş yoğun. genelde iş yükü sizdedir.

diğer kadrolara bakın arazi, vardiya varsa iş yoğundur ve düzensiz hayatınız olur. vardiyada sürekli sizi gündüze vermezler, gece de kalırsınız. rahatlık istiyorsanız 657'ye tercih verin. ortalama maaş 52-53. kitlerde çalışırsanız maaş 60 üstüdür. eüaş, teiaş ve tedaş'ta 65 civarıdır.


the back of furkan
Şef
20 Aralık 2024 18:30

bu maaşlar başarı ücreti geldikten sonraki maaşlar. ayrıca ygt herkese verilmiyor. tesis ayrı işletme ayrı. arazi harcirah da 30 gün boyunca olmuyor.

bir de kitlerin en büyük sıkıntısı maaş yönünden bakarsak vergi dilimine çabuk girilip maaşın azalması.

figo0, 1 saat önce

eüaş, teiaş, tedaş bunlarda yüksek gerilim tazminatı alırsınız. iş yoğun. genelde iş yükü sizdedir.

diğer kadrolara bakın arazi, vardiya varsa iş yoğundur ve düzensiz hayatınız olur. vardiyada sürekli sizi gündüze vermezler, gece de kalırsınız. rahatlık istiyorsanız 657'ye tercih verin. ortalama maaş 52-53. kitlerde çalışırsanız maaş 60 üstüdür. eüaş, teiaş ve tedaş'ta 65 civarıdır.

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