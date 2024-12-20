Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 17:34
Ömk yönetmeliği 3-4 gün içinde Resmi Gazetede yayınlanacak.

Bakanın okul buluşmalarında söylediği iddia edilen şey:

Uzman-Başöğretmenlik Yönetmeliği 3-4 gün içerisinde Resmi Gazetede yayımlanacak.

27 Aralık gibi Eğitimler başlayacak.

15 Ocakta ünvanlar verilecek

Öğretmenler Sayfası


Özgürlükzamanı
Şef
20 Aralık 2024 17:35

https://x.com/ogretmenlersyfs/status/1870111282872959258?t=wxyo64Vk8rH-8wfpjmZ64g&s=19


Teknikerok
Aday Memur
20 Aralık 2024 17:45

göya "dediği iddia ediliyor" diyor. İddia edilen bişey yok o bile yalan... :) :) :) "At yalanı sevelim inanları"....

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