Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Aralık 2024 18:02
Yargılamanın Uzun Sürmesi Sebebiyle Tazminat

2016da meslekten çıkarma ile ilgili 6 senesi Danıştay'da olmak üzere devam eden davamda, Yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla Tazminat Komisyonu Başkanlığı'na müracaata bulunacağım (8. Yargı paketi ile bu başvuruyu buraya yapıyoruz artık). Daha önce bu konuda başvuruda bulunan var mı? Başvuru dilekçesinde mahkeme kısmına idare/bim/Danıştay üçünü de mi yazacağız, tazminat miktarı ile ilgili biz mi talepte bulunacağız yoksa komisyon mu bir miktar belirleyecek? Tecrübe sahibi veya fikri olan arkadaşlar yazabilirler mi...

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