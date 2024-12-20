KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Aralık 2024 18:20
2024 merkezi atama tcdd elektrik

önlisans puanım 79 sizce hat bakım onarım memurluğu gelir mi? geçen alımlarda 74 75 ile kapatmış


Salim güngördü
Aday Memur
20 Aralık 2024 18:27
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