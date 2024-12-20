Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


20 Aralık 2024 18:35
Ciddi,net,kararlı,evlilik düşünen bir hanımefendi ile tanışmak istiyorum..
Emekli polis memuruyum.. 36 yaşındayım.. Özelde çalışmaya devam ediyorum.. Hatayda yaşıyorum ve aslen de hataylıyım.. Kendinden emin, ne istediğini bilen, kararlı,net ve ciddi bir hanımefendi ile tanışmak ve kısa zamanda evlenmek istiyorum.. Teşekkürler..

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