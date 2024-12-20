Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Aralık 2024 18:47
Manisa CİK

Önümüzdeki tayin döneminde Manisa merkezde bulunan cezaevlerine tayin yazmayı düşünüyorum. Bu kurumlar hakkında öneriniz var mı?

Çok Yazılan Konular

Refah Payı geliyorVakıfbank promosyon güncellemesiYargı Çalışanları için Sınıf Oluşturulması.Cezaevlerinde yılbaşı açık görüşü7433 sayılı kanun ile eş durumu mazeret ataması mağdurlarıMetronun önüne atlayarak İntihar eden Zabıt Katibi hakkında ne düşünüyorsunuz?15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Vakıfbank Ek Hesap2006 yılında kesilen nöbetlerBizlere neden değer verilmiyor..

Sözlük

sözlük ölmüş mü sorusu 8 Bugün olanlar 8 ulu cami 2 2024 1 bağdat 3 Geleceğe notum 1 ağrı dağı 1 Ajda bilezik 3 ekşiden başlık araklamak 1 geceye nahif bir beddua bırak 5

Son Haberler

Bakan Bolat: Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkileri çok daha güçlü olacakBorsa günü düşüşle tamamladıAdana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 tutuklamaTürkiye'den KKTC'ye ilaç ve tıbbi malzeme hibesiSuriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım