Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Aralık 2024 20:04
İBB Avukat Çalışma Şartları

Merhaba arkadaşlar, son merkezi alımda İBB 10 avukat kadrosu açtı yazmayı düşünüyorum

Genel olarak kurumun çalışma şartları nasıldır (mesai saati, maaş, ikramiye, iş yoğunluğu, kıyafet vs)

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