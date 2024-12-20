KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 20:20
Türkiye Taşkömürü Kurumu Hakkında Danışma

Merhaba herkese, bir endüstri mühendisi olarak KPSS 2024/2 merkezi atamasında tercih yapacağım ve tercih edebileceğim kurumlardan birisi TTK. Bu kurum hakkında pek bilgim yok. Bazı şeyler danışmak istiyorum.

1- TTK bir endüstri mühendisi nasıl bir kurumdur yani ne iş yapar, genel merkezde mi çalışır yoksa sahaya iner mi?

2- TTK'yi tercih edip atandığım takdirde tayin isteme ve başka yere geçme şansım var mı?

3- Çalışma ortamı, maaş ve diğer hakları nasıl?

4- Zonguldak yaşamak ve çalışmak için nasıl bir şehir?

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