Türkiye Taşkömürü Kurumu Hakkında Danışma

Merhaba herkese, bir endüstri mühendisi olarak KPSS 2024/2 merkezi atamasında tercih yapacağım ve tercih edebileceğim kurumlardan birisi TTK. Bu kurum hakkında pek bilgim yok. Bazı şeyler danışmak istiyorum.

1- TTK bir endüstri mühendisi nasıl bir kurumdur yani ne iş yapar, genel merkezde mi çalışır yoksa sahaya iner mi?

2- TTK'yi tercih edip atandığım takdirde tayin isteme ve başka yere geçme şansım var mı?

3- Çalışma ortamı, maaş ve diğer hakları nasıl?

4- Zonguldak yaşamak ve çalışmak için nasıl bir şehir?