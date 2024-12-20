Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 20:48
Şubat ataması olanlar uzman olacak mı?

2015 şubatta 15 bin alım yapildi. Bu arkadaşlar 1 ay ile uzman olamayacak mi? Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekmez mi? Sendikalar Bu k9nuda değiniyor mudur acaba


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Aralık 2024 00:03

Niye çalışma olsun ? Sonra yine 1 ay ile kaçıranlar ne olacak ? Onla ilgili de mi çalışma olacak ?


glorymanu
Daire Başkanı
21 Aralık 2024 10:39

Yapilmasi gereken coookkk basit bir tarih belirlenmesi ama bunu yapmamislar. 1 yil icerisinde 2 ayri tarih belirle şu tarihe kadar 10 yilini dolduran de oldu bitti. Eee ogretmenlerin atanma donemleri de belli eylul subat. Yap bu tarihleri millet 1 ay icin neredeyse 2 yil uzman olamayacak. Yok abi yok illlee insani cildirtacaklar


Zeynp060606
Aday Memur
21 Aralık 2024 11:00
Kesinlikle doğru ben de buna sinir oluyorum her şeyi yarım yamalak yapmak zorundalar sanki. Kakvuz yayınlanıyor hiçbir tarih net değil

yldzhmt
Şube Müdürü
21 Aralık 2024 12:32

15 subati baz alsalar bu sefer de basklari 3-5 gunle kaciracaktir. Hangi tarih baz alinirsa alinsin 1 gunle bile uzmanligi kaciranlar olacaktir. 31 aralik baz alinsa bile bu durum boyle malesef.


mzonen
Aday Memur
21 Aralık 2024 12:35
Vermeye gelince kuruş hesabı... Almaya gelince katmer katmer

mzonen
Aday Memur
21 Aralık 2024 12:37
Tarih baz alınmasına gerek yok. 10 yılını bitiren başvursun. Eğitimlere nerde yetiştiyse devam etsin. Gerisini videolarla halletsin. Ama amaç vermek değil. Gerçekçi olalım. Amaç vermemek, olmadı geciktirmek. Yoksa zamanı dolan sistem üzerinden doğrudan uzman seçilebilir... Hepimiz biliyoruz ama boş işte

kacarsu
Şef
21 Aralık 2024 12:59
Benim de şubat sonu doluyor analık için ücretsiz izin de sayılmalı ya da arada da verilmeli uzmanlık süresi biten eğitimi bitirip dilekçe ile uzmanlığa başvurmalı yıl içinde alınmalı

mıcheal owen
Daire Başkanı
21 Aralık 2024 13:32

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştüm.

Uzman ve Başöğretmenlik hakkını kazananların Ocak ayında bu hakkına kavuşacaklarını söyledi.

Yıl içinde süresi dolanlar da unvanlarını alacak

Kaynak:Edip Üzen(Twitter)27 Kasım


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Aralık 2024 14:44

Öncelikle belirteyim öğretmen değilim. Bu sorun her zaman can sıkacaktır. Anladığım kadarıyla önce bir eğitim olması gerekiyormuş. Bu durumda uzmanlığa örneğin 2 senesi kalan biri bu eğitime başvurabilmeli ve sonra da süresi dolunca uzman olabilmeli. Çok basitçe çözülebilir yani.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
21 Aralık 2024 16:31

99 da atananlardan sonra atananlara da emeklilik 60 yaş dendi.1 günle kaçıranlar oldu erken yaşta emekliliği.Herkesi kapsayacak olsa yönetmelikler geriye veya ileriye doğru işler gibi anayasaya aykırı bir kanun maddesi koymaları gerekir.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
21 Aralık 2024 16:34

Eğitimi açarlar mi sanıyorsunuz.Ekonomik tedbirler alındı meb de.O eğitimler için kaç kişiye kaç paralar ödenecek mümkün değil açmazlar.10 yılını doldurana uzmanlık 10 yıllık uzmana 20 yılını doldurunca baş öğretmenlik hakkı verirler bitti gitti.

YUSUF YILDIRIM, 6 saat önce

Öncelikle belirteyim öğretmen değilim. Bu sorun her zaman can sıkacaktır. Anladığım kadarıyla önce bir eğitim olması gerekiyormuş. Bu durumda uzmanlığa örneğin 2 senesi kalan biri bu eğitime başvurabilmeli ve sonra da süresi dolunca uzman olabilmeli. Çok basitçe çözülebilir yani.


TalhaEymenn
Aday Memur
21 Aralık 2024 18:18
Ben de şubat atamasıyım. Zaten yeterince gecikti biraz daha bekleyin şubat atamasını da dahil edin.

adakızı
Genel Müdür
21 Aralık 2024 18:44

Atamalar eylül ve şubatta yapılıyordu benim dönemimde. Bu bilinen bir şey. 31 aralık değil şubat olması mantıklı olurdu. Sanki her ay atama yapılıyormuş gibi 1 ayla kaçıranlar demeniz mantıksız olmuş.

SorunCevaplayıN, Bugün

Niye çalışma olsun ? Sonra yine 1 ay ile kaçıranlar ne olacak ? Onla ilgili de mi çalışma olacak ?


egitimcyz
Aday Memur
21 Aralık 2024 19:25

Şubat atamasindan bahsediyorum. Bir kaç gün sonrasında binlerce atama mi oldu ki böyle saçma yorumda bulunuyorsunuz.

yldzhmt, 8 saat önce

15 subati baz alsalar bu sefer de basklari 3-5 gunle kaciracaktir. Hangi tarih baz alinirsa alinsin 1 gunle bile uzmanligi kaciranlar olacaktir. 31 aralik baz alinsa bile bu durum boyle malesef.


yldzhmt
Şube Müdürü
21 Aralık 2024 20:29

Ben gayet mantikli bir aciklama yapmisim ama seninki nezaketsizlik olmus.

Senin sadece kendi ozel durumun icin duzenleme talep etmen hem daha sacma hem de bencilce olmus.

Subat 2015te atanan tum ogretmenler araliksiz mi calisti sence? Yine 10yili tamamlayamanlar olacaktir.

Sen 1 sana daha bekleyeceksin,

Bu sureyi de burda sacma ve bencil taleplerini dile getirerek gecirebilirsin.

egitimcyz, 1 saat önce

Şubat atamasindan bahsediyorum. Bir kaç gün sonrasında binlerce atama mi oldu ki böyle saçma yorumda bulunuyorsunuz.

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