Şubat ataması olanlar uzman olacak mı?

Kesinlikle doğru ben de buna sinir oluyorum her şeyi yarım yamalak yapmak zorundalar sanki. Kakvuz yayınlanıyor hiçbir tarih net değil

Kesinlikle doğru ben de buna sinir oluyorum her şeyi yarım yamalak yapmak zorundalar sanki. Kakvuz yayınlanıyor hiçbir tarih net değil