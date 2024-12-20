Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 20:48
Şubat ataması olanlar uzman olacakmı?

2015 şubatta 15 bin alım yapildi. Bu arkadaşlar 1 ay ile uzman olamayacak mi? Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekmez mi? Sendikalar Bu k9nuda değiniyor mudur acaba

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