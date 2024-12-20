Merkez Bankası Mühendis Alımı Sonucu

Arkadaşlar iyi akşamlar Merkez Bankasının bugün sonuçlarını açıkladığı alımda atanan makine mühendislerinden Ankara'yı kazanan kimse var mı? İstanbul'u kazananlardan biri benim fakat Ankara'da yaşıyorum ailem burada, bayağı zor bir durumda kaldım. Tam tersi olarak Ankara'yı kazanıp İstanbul'a gitmek isteyen makine mühendisi var mı?

Arkadaşlar iyi akşamlar Merkez Bankasının bugün sonuçlarını açıkladığı alımda atanan makine mühendislerinden Ankara'yı kazanan kimse var mı? İstanbul'u kazananlardan biri benim fakat Ankara'da yaşıyorum ailem burada, bayağı zor bir durumda kaldım. Tam tersi olarak Ankara'yı kazanıp İstanbul'a gitmek isteyen makine mühendisi var mı?