Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Aralık 2024 21:11
Yazı işleri müdürü tayini

yazı işleri müdürü olduktan sonra zorunlu hizmet süresi dolmadan müdür olduktan birkaç ay sonra tayin olan var mı


iyaf
Aday Memur
20 Aralık 2024 22:42
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