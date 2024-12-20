Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Aralık 2024 21:21
zorunlu gerekçem var belediye nakilime izin vermiyor

Arkadaşlar merhaba. Evliyim eşimin bulunduğum ilde çalışabileceği hiçbir kurum yok. Dolayısıyla benim onun yanına gitmem gerekiyor. İstanbul Büyükşehire nakil olmam gerekiyor. Bulunduğum büyükşehir belediyesi personelim yok diyor göndermiyor. Psikolojim bozuldu artık. lütfen bana bir yol gösterin bütün yaşama sevincimi elimden aldılar. İdari davalara hakim çok iyi bir hukuk bürosu var mı bildiğiniz? nasıl bir yol izlemeliyim?

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