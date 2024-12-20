Aynı puanı 2 defa kullanma

Aynı puan merkezi atama için 2 defa kullanılamaz diye bir kural var. Peki bu kural merkezi atamayla yerleşen 4/b sözleşmelileri de kapsıyor mu?

Mesela merkezi atamayla kadroluya yerleşen biri, sonra aynı puanla merkezi atamada 4/b sözleşmeli için tercih yapabilir mi? Ya da tam tersi, merkezi atamayla 4/b sözleşmeliye yerleşen biri sonra aynı puanla merkezi atamada kadrolu için tercih yapabilir mi?

Ve şunları da merak ediyorum. Merkezi atamayla kadroluya yerleşen biri sonra aynı puanla açıktan alımdaki kadroluya başvurabilir mi?

Merkezi atamayla 4/b sözleşmeliye yerleşen biri sonra açıktan alımdaki sözleşmeliye başvurabilir mi?