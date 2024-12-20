TMO özelleşiyor mu

kim TMO yu alıp ne yapsın. kar amacı gütmeyen kuruluş. her sene zarar veren kuruluş. tmo, buğdayı çiftçiden alır, fabrikaya satar. bunun için tmo'yu almak mantıksız olur. aç bir şirket, çiftçiden al buğdayı, sat fabrikaya. hepsi bu.

her kurum özelleşir bu tmo ÖZELLEŞEMEZ. (bak özelleşmez demiyorum, özelleşemez diyorum. çünkü öyle bir vasfı yok.)