Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Aralık 2024 21:33
TMO özelleşiyor mu

TMO ellindeki tüm malı boşaltıyor merkezi atmada personel de almadı sizce TMO özelleşecek mi


figo0
Aday Memur
20 Aralık 2024 21:56

kim TMO yu alıp ne yapsın. kar amacı gütmeyen kuruluş. her sene zarar veren kuruluş. tmo, buğdayı çiftçiden alır, fabrikaya satar. bunun için tmo'yu almak mantıksız olur. aç bir şirket, çiftçiden al buğdayı, sat fabrikaya. hepsi bu.

her kurum özelleşir bu tmo ÖZELLEŞEMEZ. (bak özelleşmez demiyorum, özelleşemez diyorum. çünkü öyle bir vasfı yok.)

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