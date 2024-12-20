KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Aralık 2024 22:43
Yardımcı olur musunuz?

Öncelikle iyi günler bir şey hakkında bilgi almak istiyorum. Yakın zamanda Milli Savunma Bakanlığını ilanına başvuru yaptım. Fakat aynı zamanda merkezi atamaya da tercih yapmak istiyorum. Milli Savunma Bakanlığının başvuru son tarihi ve mülakat tarihi tahminimce biraz uzun sürecek bu süre zarfında merkezi atamalar sonuçlanacak eğer ben merkezi atamada atanırsam Milli Savunma Bakanlığındaki hakkım yanıyor mu? İkisi arasında bir tercih mi yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz?

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