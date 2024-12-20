KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Aralık 2024 23:39
Tercihim konusunda yardım eder misinz?

Bir sorum olacak. Zonguldak Türkiye Taş kömüründe elektrik teknisyeni olmak mı

yoksa TCDD Hat Bakım onarım memuru olmak mı daha avantajlı ya da daha tercih edilebilir ?

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