Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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21 Aralık 2024 00:04
MSB Memur - Uzman Alımı

Merhabalar, kpss p3 ile (herhangi bir lisans mezunu) Uzman - Memur alımı yapıyor MSB.

Bu uzman alımı, uzman yardımcılığıyla aynı değil anladığım kadarıyla. MSB'de sivil memurluk hakkında az çok bilgim var ama bu 'uzman - memur' ne iş yapar? Bir bilgi bulamadım internette. Bilgisi olan var mıdır?

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