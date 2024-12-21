Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 00:16
Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayınlandı.

Hayırlı olsun


jajacoelho
Genel Müdür
21 Aralık 2024 00:18

2025 yılında 20 yılını dolduracaklar için baz alınacak son tarih ne olacak?

eğitimler ne zaman,nasıl olacak?

bu sorularını yanıtı için de kılavuzu bekleyeceğiz

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