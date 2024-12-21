Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 00:21
Kılavuz Yayımlandı ama Askerliğimiz Sayılmadı!Bu haksızlık değil mi?

Ne acı!2004 yılında mesleğe birlikte aynı gün başladığımız ama askerliğini asker öğretmen olarak yapan arkadaşlarım "başöğretmen" oldular ama benim gibiler...Onlara hayırlı olsun.


majesteleri7
Daire Başkanı
21 Aralık 2024 00:25

Bordo bedelliler de uzman baş oldular, askerliğini yapan ise enayi oldu avucunu yalamaya devam askerlik fotolarına baksınlar biraz daha


jajacoelho
Genel Müdür
21 Aralık 2024 00:27

asker öğretmenlik sayıldı,1 aylık temel eğitim sayılmadı bizde de ..eğer 31 aralık 2025 itibariyle 20 yılını dolduranlar başvurabilir derse etkilenmiyorum 1 ay gecikmesinden


Pratik Hoca
Memur
21 Aralık 2024 00:27

Yarın cimere yazacağım. Askerliğimi kısa dönem yaptım. Mehmetçik dershanesinde yaptım. Sayılacakmı? Sayılmayacaksa bu eşitliğe tersmi diye yazacağım?

Çok merak ediyorum hangi mantıkla ayırdılar?


wildwildwest
Şube Müdürü
21 Aralık 2024 00:27

askerliği saymadılar 31 aralık 2024 tarihi itibari ile 19 yıl 10 ay 25 gün ile patladık


jajacoelho
Genel Müdür
21 Aralık 2024 00:33

peki seneye 20 yılınızı doldurduğunuzda başvuru hakkınız olacak mı? tek seferlik mi bu?

wildwildwest, 31 dk. önce

askerliği saymadılar 31 aralık 2024 tarihi itibari ile 19 yıl 10 ay 25 gün ile patladık


Huzeyfe Talha
Aday Memur
21 Aralık 2024 00:39

İnşallah istediğin olur Hocam.Biz 6 ay beklicez.O da büyük ihtimal 2026'ya kalır.

jajacoelho, 31 dk. önce

asker öğretmenlik sayıldı,1 aylık temel eğitim sayılmadı bizde de ..eğer 31 aralık 2025 itibariyle 20 yılını dolduranlar başvurabilir derse etkilenmiyorum 1 ay gecikmesinden


vengberz
Şube Müdürü
21 Aralık 2024 00:47

Fiilen öğretmenlikte geçmeyen bazı süreleri saymışlar. Elleri değmişken askerliği de saysalardı keşke.

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