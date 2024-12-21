KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 00:30
İBB'nin merkeziye dönmesi

Ekpss dışında merkeziden almıyordu İBB. İnşallah bu şekilde almaya devam ederler.

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