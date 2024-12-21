Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Aralık 2024 00:52
Devlet Demiryolları Taşımacılık Memurları Hakkında

Merhaba,

Devlet Demiryolları Taşımacılık merkezi atamada memur alımı yapıyor. TCDD kelimesini kullanarak sitede araştırma yaptığımda TCDD bünyesinde hareket memuru, hat bakım onarım memuru, lojistik memuru gibi memurluk türleri olduğunu gördüm. Devlet Demiryolları Taşımacılık Memurları hangi türe giriyor öğrenmek istiyordum. Kılavuzda sadece memur yazdığı için emin olamadım.

Bu benim için oldukça önemli çünkü örneğin hat bakım onarım memurları için sitede pek çok olumsuz yorum varken lojistik memuru için o kadar da olumsuz yorum yok. Kısacası Devlet Demiryolları Taşımacılık bünyesinde çalışan memurların iş tanımı hakkında bilgi almak istiyordum.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

Saygılarımla

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