Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Aralık 2024 02:00
Eş durumu

Merhaba Arkadaşlar denizlide kadrolu sağlık memuruyum. Eşimde urfada öğretmen şubatta 3.yılını doldurmasını bekliyoruz(Şubat'ta doluyor).

Yaz döneminde eş durumu tayini isteyecek benim bulunduğum ile gelebilir mi?

Eşi sağlıkçı olup eş durumu yapan varsa cevaplarsa sevinirim

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