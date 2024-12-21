anlasacagi zam yüzdeligi enflasyondan daha az

olacağını bile bile imza atmak memuru satmak gibidir. 2024 ikinci yarısı için yüzde 6 , 2025 için yüzde 5 +6 ya anlaşmak memuru açlığa sürüklemektir. memura sıfır zam demktir. memura 20 yıldır zam yapılmıyor farkında mısınız? anlaştıkları tüm rakamlar enflasyon ile eridiği için ekstra hiç zam alamadik. yaziklar olsun. toplu sözleşme falan filan da yapmayın artık. hiç gerek yok. maaş zammı refah payı alamiyorsaniz ve kira twdiye ikrmaiye yemek yol yardımı koparamiyorsaniz onurlu olup masaya oturmayacagiz deyip eylem yapsaydinis sokaklarda bir şeyler değişirdi. tamamen gereksizsiniz

olacağını bile bile imza atmak memuru satmak gibidir. 2024 ikinci yarısı için yüzde 6 , 2025 için yüzde 5 +6 ya anlaşmak memuru açlığa sürüklemektir. memura sıfır zam demktir. memura 20 yıldır zam yapılmıyor farkında mısınız? anlaştıkları tüm rakamlar enflasyon ile eridiği için ekstra hiç zam alamadik. yaziklar olsun. toplu sözleşme falan filan da yapmayın artık. hiç gerek yok. maaş zammı refah payı alamiyorsaniz ve kira twdiye ikrmaiye yemek yol yardımı koparamiyorsaniz onurlu olup masaya oturmayacagiz deyip eylem yapsaydinis sokaklarda bir şeyler değişirdi. tamamen gereksizsiniz