Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Aralık 2024 03:02
Mahalli İdarelerde Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Nakil Yasağı

Sözleşmeliden direk kadroya geçen personel için başka kuruma Nakil Yasağı var. kadrolarında şerh düşülmüş. bununla ilgili bir gelişme var mı ? . kaldırılıcak mı acaba ?

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